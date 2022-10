Mezzolara - Salsomaggiore 1 - 1 | Sfuma all'84' il sogno della prima vittoria

Niente da fare per il Salsomaggiore che continua a rimandare la prima vittoria in campionato. I termali giocano in casa del Mezzolara e partono bene nel primo tempo creando subito una serie di buone occasioni senza però concretizzarle.

Al 1’ ci prova già Mingiano che trova la respinta di Malagoli; all’11’ è ancora Mingiano che su punizione la mette in area dove Montesi di testa manda fuori di poco. Si fa vedere poi anche il Mezzolara senza creare però troppi problemi alla retroguardia ospite. Ad inizio ripresa il Salso passa in vantaggio al 50’ con Berti che viene ben servito in area da Habachi ed è bravo a mandare in rete di sinistro dopo una bella girata.

Va poi vicino al raddoppio il club parmense che si abbassa col passare dei minuti lasciando spazio alle velleità offensive dei padroni di casa che all’84’ trovano il pareggio quando Furlotti commette fallo di mani in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Fiorentini che non sbaglia ed è 1-1 alla fine delle contesa.