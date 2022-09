Modenese - Borgo San Donnino 3 - 7 | Dodici gol in due partite per i biancazzurri

Squadra in casa

Squadra in casa Modenese

Sagra del gol al ‘Morselli’ di Modena dove la Modenese ne segna tre e il Borgo San Donnino ne mette a segno addirittura sette portando a casa l’intera posta in palio dopo la cinquina della settimana scorsa. Comincia subito frizzante il match che si sblocca al 14’ quando i padroni di casa (dopo essere stati costretti ad un cambio obbligati per l’infortunio di Caracci) arrivano davanti a Monteverdi con Scarlata che con grande sangue freddo mette in rete un rasoterra.

Reagisce allora la squadra ospite e sfiora il pareggio con Delporto al 16’ e con Martinez al 17’, poi il gol dell’1-1 arriva al 24’ con Billone su calcio di punizione da posizione defilata. Torna però in vantaggio al 31’ la Modenese con il tap-in vincente di Serroukh, ma arriva poi un vero tornado biancazzurro che si abbatte sul ‘Morselli’ nel finale di primo tempo: nel giro di sei minuti (35’, 38’, 41’) Delporto mette a segno la seconda tripletta in due partite e portando sul doppio vantaggio il Borgo.

Al terzo minuti di recupero Martinez segna anche il quinto gol per i parmensi direttamente da punizione. I ritmi si abbassano poi notevolmente nella ripresa, ma al 58’ i biancazzurri trovano il 6-2 con Baraye e a nulla serve il terzo gol della Modenese firmato da Laino all’81’. Al 93’ il Borgo San Donnino dilaga e segna la settima rete con Abelli.