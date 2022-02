Modenese - Felino 2 - 0 | Gialloblù avanti con un rigore

Arriva una sconfitta che brucia per il Felino che rimane in zona rossa. I gialloblù si impongono già dai primi minuti e creano tante occasioni la più importante a 9’ con Serroukh che viene però neutralizzato da Terzi. Al 19’ Capasso entra in area e viene atterrato da un avversario conquistando così un calcio di rigore che viene poi subito dopo trasformato da Serroukh, bravissimo a spiazzare il portiere ospite. Al 33’ si fa vedere il Felino con Iaquinta che impegna Iattoni, poi nella ripresa non ci sono grandi emozioni, con la Modenese che controlla il risultato e al 90’ la chiude con Ouattara che mette in rete un cross di Posponi.