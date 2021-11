Modenese - Piccardo Traversetolo 1 - 1 | Gialloneri fermati sul pareggio dai gialloblù modenesi

Non va oltre il pareggio la Piccardo Traversetolo in terra geminiana nello scontro diretto in casa della Modenese. L’avvio non è esaltante e fino alla mezzora non succede praticamente nulla, poi a provare ad andare in rete sono gli ospiti al 26’ con Rizzitelli che riceve un filtrante da Mangiarotti e si trova a pochi passi da Iattoni che è bravissimo e para. Ci provano poi i modenesi al 30’ con Capasso e al 34’ con Ouattara, ma in entrambi i casi Della Corte riesce a respingere.

Mancano solo due minuti all’intervallo quando l’arbitro assegna un rigore alla Modenese per uno scontro in area: sul dischetto va Falanelli che trova la parata di Della Corte, ma è poi lesto a tornare sul pallone e a mandarlo in rete. Parte bene la squadra gialloblù nella ripresa, ma i gialloneri sono molto attenti e crescono col passare del tempo trovando il pareggio al 61’ con Gol che su calcio d’angolo anticipa Iattoni. Nel finale sono i parmensi a spingere per agguantare la vittoria, ma Iattoni è in giornata e in un paio di occasioni salva letteralmente il risultato.