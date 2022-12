Modenese - Piccardo Traversetolo 3 - 1 | Scivolone per i gialloneri

Squadra in casa

Squadra in casa Modenese

Arriva una sconfitta per la Piccardo Traversetolo in casa della Modenese che trova alcuni gol spettacolari. La partita è molto combattuta fin da subito, con continui cambi di fronte, contropiedi repentini e numerose occasioni complice anche il terreno di gioco rovinato dalla pioggia battente dei giorni scorsi. La formazione ospite parte forte e si presenta varie volte nei pressi della porta difesa da Paganelli.

L’occasione più nitida è però sui piedi di Silipo che si fa però recuperare da Sane all’ultimo in scivolata. Il gol arriva alla mezz’ora con un capolavoro di Alicchi dal limite dell’area che si insacca nel sette. Allo scadere del primo tempo ancora una grande occasione per la Piccardo: Truffelli, solo davanti a Paganelli, inciampa sul pallone e non riesce a servire il compagno che avrebbe avuto la porta sguarnita.

Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0 a favore della Modenese. Peggiorano ancora nella ripresa le condizioni del campo e la partita si trasforma in una battaglia vera e propria. La Modenese trova subito il raddoppio con un altro gol da cineteca, questa volta per merito di Serroukh che da fuori area riesce a controllare la palla alta e in girata batte Aimi con un tiro-pallonetto imprendibile.

Due minuti dopo, con la rete di testa di Zuccolini, la Piccardo accorcia le distanze. L’inerzia sembra spostarsi sulla sponda parmense, ma ecco che arriva la doppietta personale di Serroukh che, dopo una bella combinazione con Capasso, segna la rete del 3-1 finale. Nel finale la Modenese si difende bene e porta a casa i tre punti.