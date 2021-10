Modenese - Salsomaggiore 1 - 3 | I gialloblù di Parma tornano alla vittoria dopo il riposo

Torna in campo dopo il turno di riposo il Salsomaggiore e fa visita ad una squadra che arrivava da una serie di risultati positivi, i gialloblù della Modenese. A passare in vantaggio sono i parmensi che al 23’ vanno in rete con Pellegrini. Il raddoppio arriva poi all’ultimo minuto del primo tempo con Storchi che segna una doppietta personale chiudendo i risultato nella ripresa al 63’. A nulla serve il gol di Capasse segnato al 67’ che vale solo come gol della bandiera.