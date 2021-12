Montecchio - Sorbolo 2 - 0 | Nona sconfitta consecutiva per i rossoblù

Niente da fare per il Sorbolo che continua una striscia impietosa di sconfitte consecutive: sono ormai nove infatti le partite senza punti per i rossoblù di Parma che non riescono a uscire da questo vortice negativo. Nel match di oggi i parmensi, sempre più ultimi in classifica, si sono arresi in casa del Montecchio che ha vinto per 2-0. Nel primo tempo il Sorbolo riesce a contenere i padroni di casa subendo la prima rete al 43’ con la firma di Capitani. Il match rimane poi aperto e in bilico per tutta la ripresa e i reggiani la chiudono solo al 93’ con Attolini.