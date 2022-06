Nasce il Parma di Pecchia: idea Bianchetti per la difesa

Fabio Pecchia è già operativo. Dopo la firma sul contratto biennale e la visita delle strutture al centro sportivo di Collecchio, l'allenatore del Parma ha tenuto i primi colloqui con il direttore sportivo Mauro Pederzoli per costruire la squadra che darà l'assalto alla prossima Serie A. In attesa di sfoltire la rosa, snellendola e smaltendo i vari rientri dai prestiti, la campagna acquisti dovrebbe prevedere almeno un arrivo per reparto.

Una pista che il Parma sta seguendo è quella che porta al capitano della Cremonese, Matteo Bianchetti, difensore centrale classe 1993 che ha lavorato con Fabio Pecchia anche a Verona centrando la promozione in Serie B. Cresciuto nell'Inter, Bianchetti si è imposto nelle nazionali giovanili, facendo tutta la trafila dall'Under 18 all'Under 21.

Quest'anno ha totalizzato 22 presenze e ha rinnovando il suo contratto con la Cremonese a marzo, spostando al 2025 l'accordo con la società di Arvedi. Quella di Bianchetti è un'idea che potrebbe essere approfondita nei prossimi giorni. Il Parma di Pecchia piano piano sta prendendo forma.