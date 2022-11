Nibbiano&Valtidone - Colorno 1 - 2 | I gialloverdi tornano alla vittoria

Torna alla vittoria il Colorno che si riavvicina al Real Formigine ora sesto, anche se le prime due sono ancora troppo lontane. Sul campo del Nibbiano&Valtidone i gialloverdi si sono imposti nella quattordicesima giornata di campionato vincendo per 2-1 e passando in vantaggio già nel primo tempo con la doppietta di Giovannini che ha sbloccato il risultato al 27’ raddoppiando poi al 40’. Al riposo si è andati quindi sul 2-0 per i parmensi. Nella ripresa i piacentini sono scesi in campo molto agguerriti e hanno riaperto il match subito al 47’ con Minasola, ma la rimonta non è riuscita e il finale è stato di 1-2.