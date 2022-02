Nibbiano&Valtidone - Felino 0 - 0 | I rossoblù fermano la potenza piacentina

Bella la prova del Felino che conquista un punto importantissimo su un campo ostico come quello del Nibbiano&Valtidone. I rossoblù, resistendo per novanta minuti e terminando il match a reti inviolate, compiono un passo importante e inaspettato verso la speranza della salvezza. Per i piacentini invece è una battuta d’arresto per la corsa alla vetta in una settimana in cui Cittadella e Colorno hanno vinto allungando di due punti, mentre la Piccardo è rimasta a cinque punti di distanza avendo riposato.