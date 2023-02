Nibbiano&Valtidone - Fidentina 0 - 0 | Partita accesa, ma nessuno la spunta

Nonostante lo 0-0 finale, il match tra Nibbiano&Valtidone e Fidentina, scontro direttissimo per la salvezza, è stato molto emozionante e giocato a viso aperto. Meglio i parmensi sotto l’aspetto del gioco, ma alla fine, tenendo in considerazione le occasioni avute durante i 90 minuti, il pareggio è forse il risultato più giusto.

Continui rovesciamenti di fronte dal primo all’ultimo minuto, ma le occasioni più ghiotte, una per parte, sono passate sui piedi di Pasaro per i granata e su quello di Minasola per i padroni di casa, ma in questo caso è stato bravissimo Ghiretti ad opporsi. Il risultato non cambia molto la classifica, con i piacentini che rimangono due punti più avanti dei parmensi, ultimi dei quattro attualmente in zona play out e a soli due punti dalla salvezza.