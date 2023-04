Nibbiano&Valtidone - Piccardo Traversetolo 3 - 0 | Brutta prestazione per i gialloneri

Squadra in casa

Squadra in casa Nibbiano e Valtidone

Brutta sconfitta per la Piccardo Traversetolo che rimane a metà classifica rilanciando il Nibbiano&Valtidone verso la salvezza dopo il 3-0 finale di oggi in terra piacentina. Partono subito forte i padroni di casa che si portano avanti al 10’ con Minasola.

Al 36’ arriva poi il raddoppio con Grasso e il match è già praticamente in ghiaccio, con i gialloneri che non entrano mai veramente in partita. Nella ripresa il Nibbiano amministra e cala il tris al 92’ con Lancellotti che arrotonda il risultato.