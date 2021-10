Nibbiano&Valtidone - Salsomaggiore 2 - 1 | Vittoria in rimonta dei piacentini, al Salso non riesce l'assalto alla vetta

Sconfitta per il Salsomaggiore nella difficile trasferta in casa del Nibbiano&Valtidone. Partono bene i parmensi che al 2’ hanno la prima occasione con Morigoni su punizione, ma Ghezzi para. Al 12’ ci prova ancora Compiani di testa su assist di Pedretti, ma il pallone colpisce il palo. Calano poi subito i ritmi e la partita non decolla fino al 39’ quando passano in vantaggio gli ospiti con Singh che scende sulla destra e crossa rasoterra in area per Berti che deve solo appoggiare in rete. Il vantaggio non dura molto però perché al 44’ Minasola viene atterrato in area da Morigoni ed è rigore per il Nibbiano: sul dischetto va lo stesso Minasola che non sbaglia.

Nella ripresa prova a spingere il Salso con Bert che calcia bene ma Ghezzi para addirittura coi piedi. Al 58’ è Morigoni a provarci, ma colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner. Crescono i piacentini col passare dei minuti e al 68’ passano in vantaggio ribaltando il risultato quando Maione recupera un pallone perso dalla difesa di mister Cristiani e di prima intenzione calcia nel sette. Non riesce a trovare una vera e propria reazione il Salsomaggiore, con il Nibbiano&Valtidone che controlla fino al 90’.