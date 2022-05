Noceto - Alsenese 3 - 2 | Vittoria in rimonta al 93' per i gialloblù

Squadra in casa

Squadra in casa Noceto

Grande vittoria del Noceto che supera la diretta concorrente per i play off Alsenese, relegandola al sesto posto e ormai fuori dai giochi. Ora i gialloblù sono ad un punto dai play off che ad oggi si giocherebbero tra Carignano e Bobbiese. A passare avanti sono subito gli ospiti con Cerati che mette la palla all’incrocio dei pali su punizione.

Solo tre minuti più tardi arriva la reazione dei padroni di casa ed è Rizzi a pareggiare con un bel rasoterra nell’angolino che lascia Pancini senza speranze. Continua a spingere il Noceto, ma al 29’, su una situazione favorevole ai gialloblù, l’Alsenese parte in contropiede con Mansour che in velocità salta Carrara e va a segnare l’1-2. Si rimette ad attaccare a testa bassa la squadra di Rastelli e al 36’ ritrova il pareggio con Michele Barbarini che riceve una spizzata di Rizzi su corner di Pioli e, di testa, da pochi passi la mette in rete.

Nella ripresa i ritmi stentano ad alzarsi, poi al 75’ Carrara fa una bella parata su Pompini e al 33’ è Pancini a negare il gol ai gialloblù. Poi al 93’, in pieno recupero, Delporto fa sponda per Pintore che parte verso la porta, entra in area e batte il portiere avversario regalando i tre punti ai suoi.