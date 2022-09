Noceto - Bobbiese 1 - 2 | Doppietta di Rossi e i gialloblù sprofondano

Partenza da incubo in questo campionato per il Noceto che perde la terza partita consecutiva e rimane a zero punti insieme al Brescello. Sul campo di casa i gialloblù hanno ceduto per mano di una doppietta di Rossi che ha messo a segno due rigori, al 6’ e al 72’, e ha regalato la vittoria alla Bobbiese nel posticipo del terzo turno del Girone A di Promozione.