Noceto - Brescello 2 - 2 | Finale incandescente

Non va oltre il pareggio in casa il Noceto contro una squadra in difficoltà in questo campionato come il Brescello. Il primo tempo è giocato a buoni ritmi, ma nessuna delle due riesce a concretizzare fino al 43’ quando a passare in vantaggio sono gli ospiti con Roberi Vota.

Si va quindi al riposo sullo 0-1, poi nella ripresa la partita sembra destinata a terminare con lo stesso punteggio, invece i minuti finali riservano grandi sorprese ed emozioni. All’85’ il Noceto trova il pareggio con Rizzi, ma dura poco perché al 90’ i reggiani si riportano avanti con Dieng. Non finisce qui però: al 92’ calcio di rigore per i gialloblù. Sul dischetto va Pioli che con grande freddezza e carattere mette a segno la rete del 2-2 finale.