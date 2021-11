Noceto - Fiore Pallavicino 5 - 0 | Tripletta di Delporto

Vittoria che non lascia dubbi quella del Noceto sul Fiore Pallavicino. Al ‘Noce’ termina 5-0 per i padroni di casa che sbloccano con Delporto nei primi minuti. AL 10’ è già raddoppio con la rete di Billone, poi Delporto porta a casa il pallone segnando al 35’ e 59’, mettendo a segno una tripletta. Nel finale c’è tempo anche per la prima rete del nuovo arrivato Martinez che segna all’86’. Il Fiore Pallavicino non riesce a trovare la reazione e rimane in fondo alla classifica seguito solo dalla Viarolese.