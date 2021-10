Noceto - Fornovo Medesano 0 - 0 | La Futura ferma anche la capolista

Una partita che ai punti avrebbe visto la vittoria della squadra del presidente Squeri che conferma ancora una volta una grande difesa (due gol subiti in sei partite tra campionato e Coppa). Il Noceto ha creato un paio di occasioni pericolose che non si sono però trasformate. Clamorose invece le occasioni fallite dal Medesano che sbaglia a porta vuota con Somian e poi ad un metro dal portiere con Dede. Da segnalare il momento conviviale al termine della partita tra le due dirigenze che godono di stima reciproca e il minuto di silenzio iniziale per ricordare il giovane portiere di Salsomaggiore morto tragicamente annegando all'Isola d'Elba.