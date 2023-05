Noceto - Futura Fornovo Medesano 1 - 3 | Salvezza per la squadra di Squeri

E’ salvezza per la FFM che a Noceto vince per 3-1 e conquista la permanenza in categoria all’ultima giornata. Al 20’ dopo ripetute azioni offensive il Fornovo passa in vantaggio con Landini su assist di Crescenzi. Al 35’ della prima frazione di gara, Landini raccoglie l’ennesimo cross di Baraye e fissa il risultato sullo 0-2 momentaneo.

Si chiude il primo tempo con il risultato invariato: 0-2. Secondo tempo che si gioca con ritmi meno intensi e al 75' Donelli riceve palla in mezzo all’area e fissa in risultato sullo 0-3 per la FFM. Nei minuti di Recupero il Noceto accorcia le distanze portandosi sull’1-3 da calcio di rigore. Finisce così cpon la salvezza conquistata per la squadra del presidente Squeri.