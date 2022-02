Noceto - Gotico Garibaldina 2 - 5 | I piacentini dilagano nella ripresa

Brutta sconfitta per il Noceto che resiste fino al 66’, poi il Gotico Garibaldina dilaga. A passare in vantaggio sono proprio i parmensi al 20’ con Ziveri che riceve da Di Mauro e dal centro dell’area incrocia di destro e batte Terenzio. Solo due minuti più tardi arriva il pareggio dei piacentini quando Raggi entra in area e viene steso da Carrara: il calcio di rigore è battuto da Zanaboni che non sbaglia.

Al 43’ il Gotico ribalta il risultato con Zanaboni che segna una doppietta, questa volta servito da un bel cross di Kone. Appena rientrati in campo nella ripresa Delporto si procura un calcio di rigore che lui stesso va a calciare e batte Terenzio che per poco non ci arriva, ma la parità è ristabilita.

Fa un bel gioco poi il Noceto che sfiora più volte il nuovo vantaggio, ma al 66’ è la squadra piacentina a tornare in vantaggio, ancora con Zanaboni che porta a casa il pallone girandosi in velocità in area e scaricando con il destro in porta. Ora il Noceto subisce il nuovo vantaggio degli ospiti e al 78’ arriva il poker con Raggi che incrociando batte Carrara e al 90’ arriva anche la quinta rete del Gotico con Kone che calcia dal limite e buca tutta la difesa parmense.