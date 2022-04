Noceto - Il Cervo 3 - 1 | I neroverdi tornano nei guai, bene i gialloblù

Il Noceto vince e fa un salto in classifica sorpassando Bobbiese e Alsenese, portandosi così al quarto posto. Torna nei guai invece Il Cervo che era riuscito a portarsi fuori dalla zona play out e questa sera ci è ricaduto dentro, scivolando in quintultima posizione. Il match è molto combattuto ed entrambe le squadre sentono l’importanza della gara, sbagliando tanto per la concitazione del momento. Al 28’ è il Noceto a passare in vantaggio quando Luca Barbarini viene atterrato in area da Consolini ed è rigore: sul dischetto va Delporto che non sbaglia e il primo tempo termina sull’1-0.

Nella ripresa i padroni di casa cercano di controllare e di provare qualche imbucata per il raddoppio, ma al 74’ arriva il pareggio de Il Cervo con Benedini che anticipa Mancini e di sinistro manda in rete. Solo due minuti più tardi il Noceto torna in vantaggio con Michele Barbarini che dal secondo palo calcia di potenza in rete un cross di Pioli. Al 93’ arriva anche il tris per i gialloblù con Pintore che controlla un bel cross di Luca Barbarini e tira chiudendo definitivamente la contesa.