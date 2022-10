Noceto - Il Cervo 5 - 1 | Tripletta di Mbengue in dieci minuti e primi punti per i gialloblù

Primi punti per il Noceto in questo campionato che arrivano con la prima vittoria nel modo più incredibile: 5-1 nel derby contro Il Cervo e l’ultima posizione è solo un brutto ricordo. Al 2’ i gialloblù passano già in vantaggio con Pietropaolo, poi nella ripresa, nel giro di 14 minuti, arrivano quattro gol: tripletta pazzesca di Mbengue che va a segno al 63’, al 67’ e al 75’, poi al 77’ chiude i giochi Carlucci. A nulla serve la rete firmata da Bertolazzi per i neroverdi che rimangono frastornati dal risultato finale.