Noceto - Pontenurese 2 - 0 | Tutto in un minuto

Bella vittoria del Noceto al ritorno in campo dopo la lunghissima sosta per Covid. I parmensi hanno avuto la meglio sulla Pontenurese vincendo per 2-0 dopo una partita giocata con buoni ritmi. Il primo intervento del portiere piacentino arriva al 17’ su colpo di testa di Michele Barbarini, poi tre minuti più tardi lo tesso giocatore confeziona un bel assist per Rizzi che ancora impegna Giandini in una bella parata.

E’ solo Noceto in questo primo tempo e l’occasione forse più ghiotta arriva al 32’ quando la Pontenurese sbaglia in fase di impostazione favorendo Delporto che riesce ad recuperare il pallone e ad anticipare il portiere, ma il pallone termina sull’esterno della rete. Buona azione degli ospiti ai rientro in campo dopo l’intervallo, con Delfanti che cerca un diagonale insidioso, ma Carrara para e manda in corner.

Il tempo scorre senza grandi emozioni poi fino al 74’ quando Di Mauro disegna un cross perfetto per Delporto che, appostato sul secondo palo, di testa manda in rete e sblocca il risultato. Solo un minuto più tardi arriva anche il raddoppio con Di Mauro da fuori area che sorprende Giandini e fa 2-0.