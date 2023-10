Noceto - Pontenurese 3 - 3 | Divertimento e un punto a testa

Non si può certo dire che sia stata noiosa la partita giocata tra Noceto e Pontenurese, due squadre che hanno dato spettacolo con continui colpi di scena, sorpassi e controsorpassi a partire dai primi minuti. Alla fine la posta in palio è giustamente spartita tra parmensi e piacentini.

A passare in vantaggio sono gli ospiti che al 6’ vanno già in rete con Bamba. I padroni di casa non rimangono a guardare e pareggiano dopo appena due minuti grazie alla rete di Cosmede. Lo stesso Cosmede poi ci mette ancora due minuti per portare in vantaggio i gialloblù al decimo minuto.

Continuano le occasioni, ma si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa la Pontenurese si butta alla ricerca del nuovo pareggio e lo trova già al 51’ con Gambazza, poi al 56’ ribalta ancora il risultato con Storchi. La gioia però dura poco anche questa volta perché al 63’ Perlaza firma il 3-3 finale.