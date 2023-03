Noceto - Tonnotto San Secondo 0 - 3 | Prova di forza dei tuttineri

Netta vittoria del Tonnotto San Secondo sul campo del Noceto che ancora una volta non riesce ad agganciare i play off, mentre i tuttineri si confermano nella zona degli spareggi per la promozione. Parte equilibrata la partita poi al 30’ Anastasia sblocca il risultato per gli ospiti. Il match rimane in bilico poi fino agli ultimi minuti quando il Tonnotto trova il raddoppio al 78’ con Terranova e all’82’ è Yener a chiudere definitivamente il risultato.