Noceto - Tonnotto San Secondo 1 - 2 | I tuttineri la vincono nel primo tempo

Finisce 1-2 tra Noceto e Tonnotto, risultato che permette agli ospiti di raggiungere in classifica i gialloblù. A partire bene sono i padroni di casa che all’11’ tentano un tiro a giro con Barbarini, ma il pallone termina di poco alto. Risponde il Tonnotto solo un minuto più tardi con Terranova che approfitta di una mischia in area arrivando al tiro, ma Lucani con un miracolo manda sulla traversa. Il vantaggio dei tuttineri arriva al 39’ quando Lorenzini viene servito in area, solo davanti a Lucani, non sbaglia. Quattro minuti più tardi arriva anche il raddoppio quando Caraffini anticipa di testa il portiere di casa e manda in rete.

Nella ripresa trova subito la reazione il Noceto che spinge per riaprire la partita e al 52’ Ziveri dal limite va vicinissimo al gol. Al 54’ arriva poi il gol che accorcia le distanze quando Luca Barbarini va alla rimessa laterale e trova Michele Barbarini al centro dell’area che di testa segna il suo primo gol stagionale. Continua a provarci la squadra di Rastelli (oggi squalificato) e al 75’ va vicino al pareggio sfiorando la traversa con Rossetti; all’80’ Mariniello impegna ancora Lucani che manda in angolo ed è l’ultima occasione del match.