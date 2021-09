Noceto - Viarolese 4 - 0 | Ancora una goleada per i ragazzi di mister Rastelli

Il Noceto sembra inarrestabile e fa ancora quattro gol, dopo il poker della prima giornata contro la Pontenurese. A farne le spese è la Viarolese che perde la seconda partita consecutiva andando già a sette reti subite in campionato. Ad avere una prima buona occasione sono gli ospiti che al 23' conquistano una punizione da buona punizione e Vighi calcia con potenza sul primo palo, ma il pallone termina fuori di pochissimo a barriera battuta. A sbloccare poi il risultato è Cucchi che, appostato in area su calcio d'angolo, trasforma l'assist perfetto di Pioli che aveva ricevuto da Billone dalla bandierina. Appena rientrati in campo per la ripresa, i ragazzi del Noceto raddoppiano con Di Mauro che viene servito al centro dell'area piccola da D'Aquino e deve solo spingerla in rete. Al 54' la chiude già la squadra di casa, ancora con Billone che calcia un corner corto per Pioli il quale stavolta cerca la prodezza personale e la trova mettendo la palla sotto l'incrocio dei pali. Il poker viene poi servito al 72' quando Billone calcia dalla distanza costringendo Grossi a respingere mettendo il pallone sui piedi di Chiussi che, nel tentativo di anticipare Rossetti, la manda nella propria rete. Non c'è più niente da fare per la Viarolese che deve rimandare i primi punti.