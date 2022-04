Noceto - Vigolo Marchese 2 - 2 | Un tempo a testa al 'Noce'

Squadra in casa

Bella partita tra Noceto e Vigolo Marchese, con tante occasioni ed emozioni. Alla fine arriva un pareggio con le due squadre che meritano un tempo a testa. A partire meglio sono i padroni di casa che nel primo quarto d’ora colpiscono due pali, il primo con Pezziga di testa e il secondo con Billone che ci prova dalla distanza. A passare in vantaggio però sono i piacentini con Mazzoni che al 16’ riceve in area da Nogueira e da distanza ravvicinata tocca in rete.

E’ ancora Mazzoni a portare gli ospiti sul doppio vantaggio al 35’ con un bel tiro dal limite che si infila nell’angolino. Nella ripresa il Vigolo prova a chiudersi per difendere il vantaggio, ma il Noceto riesce infine a trovare gli spazi giusti e al 75’ accorcia le distanze con Mancini che da due passi manda in rete sugli sviluppi di un corner, poi all’85’ Luca Barbarini effettua una rimessa sul secondo palo che raggiunge Delporto, bravo e colpire di testa e centrare il gol del pareggio.