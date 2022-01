Olympiacos su Zagaritis: il greco è in uscita dal Parma

Ultime ore di riposo per il Parma di Beppe Iachini, che si ritroverà a Collecchio martedì 4 gennaio, in vista della ripresa degli allenamenti. Test e tamponi per tutti al rientro, per scongiurare il pericolo Covid che sta assalendo in questi giorni diverse club tra Serie A e Serie B. In casa Parma tiene banco il calciomercato, non solo quello in entrata. Iachini ha chiesto quattro o cinque rinforzi, uno per ogni reparto, in pratica. Ufficialmente il mercato comincerà domani, Beppe preferirebbe avere a disposizione qualche volto nuovo per la ripresa. Intanto avrebbe dato il via libera alla cessione del greco Vasilios Zagaritis, terzino sinistro impiegato per mezzora in questo campionato. Maresca gli ha dato solo 10' contro il Benevento, mentre Iachini ad Ascoli lo ha inserito per una ventina di minuti nello 0-0 contro la squadra di Sottil.

Zagaritis sarebbe entrato nel mirino dell'Olympiakos, che ha in cima alla lista il nome del ventenne terzino sinistro greco del Parma. Secondo To10.gr, su di lui ci sarebbe anche il Panathinaikos, ex squadra di Zagaritis, ma i biancorossi del Pireo sarebbero in vantaggio. Si attende il parere favorevole del tecnico portoghese Pedro Martins. Dopo di che si potrà procedere a intavolare una trattativa con il Parma per il ritorno in Grecia del terzino.