Palermo-Parma 0-0 LE PAGELLE | Circati ok, attacco spento

Ecco le pagelle di Palermo-Parma 0-0

Chichizola 6,5 - Ottimo l'intervento su Mancuso a disinnescare il destro sporco angolato. Resta, di fatto, l'unico intervento degno di nota nella sua partita.

Delprato 6,5 - Si sgancia spesso, meno blindato di Di Chiara, va in cerca di gloria. E per poco non la trova con un destro apparecchiato da Man e disinnescato da PIgliacelli.

Osorio 6 - Bravo nel corpo a corpo, gioca con il giallo rimediato al 37'. Nel finale prova a rovinarsi la media con un passaggio inutile che diventa assist per i giocatori del Palermo. Per fortuna rimedia.

Circati 7 - Bel duello con Mancuso. Ci mette il fisico, prova l'anticipo e di testa è quasi sempre insuperabile. Deve migliorare nella gestione della palla con i piedi.

Di Chiara 6,5 - Sinistro preciso all'angolino basso, Pigliacelli gli dice no. Poi arma il colpo di testa di Delprato (deviato da Nedelcearu) che sbatte sulla traversa. Poi tante buone iniziative: più sicuro.

Estevez 6 - Mediano davanti alla difesa, all'occorrenza anche difensore centrale in fase di impostazione. Prova la conclusione un paio di volte, in una sfiora l'eurogol.

Cyprien 5,5 - Ordine e disciplina non mancano, ma non ha la reattività mostrata nelle ultime uscite. Ok per il filtro, ma serve anche costruire e lui, in quella fase, è mancato un po'.

46' Charpentier 6 - Dà peso a un attacco piuma creando un paio di occasioni importanti. Attacca la profondità, impensierisce i difensori avversari e gioca con i compagni.

Man 6 - Parte a rilento, non ha lo spazio per sprigionare la sua corsa e rientrare sul mancino. Allora prova a favorire i compagni negli inserimenti (vedi le occasione di Delprato e Charpentier). Fino a quando con il sinistro prova il colpo. Che non gli riesce. Esce dopo una fuga prorompente.

83' Ansaldi sv.

Bernabé 5 - Da trequartista non spariglia le carte, quando fa un passo indietro resta ordinato. Un po' poco per un giocatore del suo calibro.

Benedyczak 5,5 - Partita generosa con buona applicazione: ma niente spunti degni di nota.

78' Hernani sv.

Mihaila 5,5 - Parte punta, poi cerca gloria sull'esterno prima di piazzarsi sulla trequarti. Questo cambio di ruolo non lo aiuta. In poco più di un'ora un tiro verso la porta e qualche tentativo di assist.

69' Sohm 5 - Contiene poco e non sfrutta la sua fisicità in zona offensiva.

Pecchia 5,5 - Sceglie di 'regalare' il primo tempo giocandosela con un attacco leggero, che non contempla il centravanti di ruolo. Poi, nel secondo, inserisce Charpentier e la squadra gira meglio. In difesa pochi rischi, in attacco crea (14 conclusioni) ma non punge. Quota 70, a sei punti dalla gloria.