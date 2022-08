Parma, -2 al debutto: attesi 10mila tifosi al Tardini, dubbio Inglese-Benek

Primo record in vista per Parma-Bari, l'open-day della Serie B in programma venerdì 12 agosto alle 20:45. La partita che apre il torneo apparecchia la tavola per quasi 10mila tifosi che in piena estate saranno all'Ennio: più di 8mila parmigiani riempiranno il Tardini, mentre sono attesi circa 1.500 tifosi ospiti pronti a cavalcare l'entusiasmo sulla scia della promozione in Serie B. Cifre che, se rispettate, scriveranno il primo record stagionale con Parma-Bari destinata a superare Parma-Lecce, la partita attualmente con il numero più alto di spettatori nella passata stagione: 7.916. C'è attesa per il debutto stagionale del nuovo Parma, Pecchia ha riportato entusiasmo e cultura del lavoro. Ritrovata l'umiltà, i suoi 'giovani' - come ama chiamarli il nuovo allenatore - riportano fedelmente le idee del tecnico che ha infuso nella testa di Buffon e compagni una nuova mentalità.

Dopo la qualificazione ai 16esimi di Coppa Italia, il Parma deve delle risposte anche in campionato. In attesa del miglior Buffon che continua a lavorare per recuperare la forma migliore dopo l'infortunio, Pecchia potrebbe affidarsi alla stessa formazione che ha battuto la Salernitana all'Arechi con qualche dubbio in attacco. Davanti a Chichizola, pronti Delprato e Coulibaly (aspettando la negativizzazione di Oosterwolde). In mezzo la coppia collaudata Romagnoli-Valenti. A centrocampo la cerniera di mezzo ha convinto tra amichevoli estive e la prima uscita ufficiale di stagione. Il dinamismo di Estevez e i muscoli di Juric stanno bene insieme. Vazquez ha smaltito il malessere che l'ha bloccato in vista della partita di Salerno e indosserà la fascia di capitano a sostegno della prima punta: uno tra Inglese (favorito) e Benedyczak, ancora indietro rispetto agli standard di Pecchia. A sinistra Mihaila, a destra Bernabé se la vedrà con Man che ha giocato a sorpresa a Salerno e ha messo minutaggio nelle gambe in vista dello sprint. Tutino, a caccia della forma migliore, sarà una carta importante a gara in corsa.

Intanto sono 5.500 le tessere sottoscritte dai tifosi del Parma durante la campagna abbonamenti, che sarà prorogata dopo la partita contro il Bari. La società si aspetta un'accelerata entro i prossimi giorni per raggiungere quota 6-7.000 tessere.