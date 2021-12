Parma ancora in emergenza: Rispoli subito in mischia

La settimana di Beppe Iachini, la seconda alla guida del Parma, è stata piena. Di quelle normali che tutti gli allenatori vorrebbero avere, senza il turno infrasettimanale, per imprimere nella testa dei calciatori concetti chiave. Difficile farlo subito, a maggior ragione quando si subentra con i lavori in corso d’opera. La situazione del Parma però è di quelle complicate e il tempo a disposizione per correggerla è sempre meno. Tra imprevisti - vedi l’infortunio di Valenti - e problemi che affliggono il club da inizio anno, l’allenatore ha provato a imprimere concetti come ordine tattico e disciplina, organizzazione e lavoro in un gruppo che si ritrova quindicesimo in classifica. Più della distanza in termini di punti dal vertice, il Parma è lontano 12 punti dal Pisa capolista, preoccupa la condizione psico-fisica dei calciatori, travolti da un cumulo di incertezze e dubbi seminati dall’impatto con la realtà, travolgente nei confronti dei buoni propositi sdoganati in estate.

Il bisogno di intervento è stato evidenziato subito da Iachini, nel tentativo di rimettere mano a una rosa allestita in nome di chissà quale principio. Va letto così l'arrivo di Andrea Rispoli, giovedì, a Collecchio. Il difensore ha sostenuto già un allenamento con la squadra e dovrebbe essere buttato nella mischia, nonostante i mesi di inattività che ha dovuto osservare forzatamente perché rimasto senza squadra. Si è allenato in Sicilia, con la Don Carlo Misilmeri, squadra di eccellenza; gli serviva per mantenere intatto il tono muscolare. Gli mancherà sicuramente il ritmo partita, ma l’idea di Iachini di buttarlo subito dentro è sintomatico di quanto sia grave - ai suoi occhi - la situazione di un Parma che in questo momento è senza esterni. Tolto Delprato, benedetta la sua duttilità, senza Coulibaly e Mihaila (non al meglio per una noia muscolare), Beppe ha poco materiale per varare il suo 3-4-1-2.

Per questo Rispoli, che può rientrare in lista per via di alcuni posti liberi, serve come il pane a un gruppo che ad Ascoli sembra abbia ritrovato compattezza. E in nome della continuità cerca un equilibrio per dare l’assalto alle zone alte della classifica. Il Perugia, che ha costruito il suo credo con convinzione e badando al sodo, avrà voglia di sorprendere ancora e di trovare una zampata fuori casa contro un’altra grande, per abbellire il suo medagliere. Ma Buffon e compagni non possono permettersi errori. C’è bisogno di ritrovare lo spirito giusto, assieme alla vittoria, che manca dal primo di novembre. Nelle ultime cinque, il Parma ha raccolto solo tre punti, con due gol all’attivo: davanti toccherà ancora a Inglese con Tutino. Senza Brunetta, spazio a Schiattarella e Juric, con il pronto sostegno a Vazquez. Anche el mudo in cerca la sua miglior versione.