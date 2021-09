Parma, ancora un acquisto: in arrivo lo svincolato Traoré

Il centrocampista francese, classe 2001, è un ex di Manchester United (Under 23) e Caen

Il Parma si prepara ad accogliere il quindicesimo calciatore, Aliou Traoré. Un centrocampista del 2001, ex Manchester United Under 23 e Caen, oggi svincolato. Traoré arriva a rinforzare il reparto mediano, può giocare anche qualche metro più avanti rispetto alla sua posizione solita. Spesso impiegato a centrocampo, come play, all'occorrenza può fare il trequartista. Senza contare che qualche partita l'ha fatta anche da esterno sinistro. Un giocatore duttile, dopo la partenza in prestito di Gaston Brugman, evidentemente serviva a Maresca per rimpolpare il centrocampo.