Parma-Benevento 0-1 | Paleari ipnotizza Vazquez, poi palo di Inglese da un passo

Parma accoglie il Benevento e fiuta l’insidia. Pecchia alla vigilia ha messo in guardia i suoi circa la caratura dell’avversario e la loro abitudine alla lotta. “Al di là degli ultimi risultati – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa – è una squadra che fa dell’esperienza il suo forte. Ha le capacità per fare le partite, saperle gestire e viverle. Ma noi dobbiamo concentrarci sul nostro, dobbiamo essere proiettati solamente sulla vittoria”. L’allenatore del Parma dovrà fare a meno di Delprato, fermatosi in settimana e fuori dalla lista dei convocati. Al suo posto potrebbe esserci Coulibaly. Rispetto a Cagliari, Pecchia pare orientato a confermare Balogh, che bene si è comportato in Sardegna. C’è anche Sohm nell’elenco dei convocati, rientrato dopo l’esclusione per scelta tecnica. In settimana a Collecchio l’area tecnica del Parma ha accolto l’entourage del calciatore che si starebbe guardando intorno per gennaio. Il centrocampista non avrebbe digerito l’esclusione dalla gara di Cagliari, ma domani – in attesa di quello che sarà il mercato – potrebbe scendere in campo. Davanti a Estevez e Bernabé, nel tridente che supporta Inglese, con Vazquez e uno tra Man e Mihaila. Il primo è favorito sul secondo.



PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Hainaut, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Juric, Bernabé; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese. All: Pecchia.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Capellini, Glik, Pastina; Letizia, Improta, Schiattarella, Karic, Acampora; Farias, Forte. All: Cannavaro