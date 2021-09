Buffon il saggio: "La passione non si misura dalla serie in cui giochi"

"La passione non ha categorie né etichette. La passione non si misura dalla Serie in cui giochi. Non vale di più se la provi durante una partita in Serie A o in Champions League piuttosto che in Eccellenza o Prima Categoria E' questa la vera magia del pallone". Sono le parole di Gigi Buffon, scritte direttamente sul suo profilo Twiiter, a corredo di un video che lo riprende mentre corre da una porta all'altra per andare a esultare con i suoi compagni, dopo il gol che Mihaila ha segnato contro il Benevento, allo scadera.

La passione non ha categorie né etichette.

La passione non si misura dalla Serie in cui giochi.

Non vale di più se la provi durante una partita in Serie A o in Champions League piuttosto che in Eccellenza o Prima Categoria

E' questa la vera magia del pallone! ?? pic.twitter.com/fM4Thq0Z7t — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) September 8, 2021