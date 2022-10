Buffon: "Torno nel 2023, è importante non correre rischi"

Gigi Buffon è ancora ai box. Il portiere e capitano del Parma, out dalla partita contro il Frosinone quando ha accusato un problema muscolare, sta lavorando per recuperare la forma migliore. "Questa situazione è molto difficile, è una sofferenza - spiega il numero uno del Parma ad AFP -. Ma con l'età si capisce che si può aiutare la squadra anche fuori dal campo. All'inizio del 2023 ci sarò, forse anche prima, ma non è ancora detto. È importante non correre rischi, in modo da poter continuare fino alla fine della stagione. Chi lo sa...".

Nell'intervista Gigi Buffon torna anche sulla scorsa stagione, conclusa dal Parma al dodicesimo posto in classifica. "Le aspettative erano enormi, si pensava che saremmo tornati subito in Serie A - ha sostenuto il capitano crociati -. Invece è stata una grande delusione, ci siamo trovati ad affrontare difficoltà alle quali non eravamo preparati. In questa stagione abbiamo adottato un profilo basso e i risultati sono migliori

Il presidente Kyle Krause ci ha dato molta tranquillità e sappiamo che il Parma avrà un ruolo da protagonista in futuro. Per quanto riguarda il direttore sportivo (con riferimento al francese Julien Fournier, arrivato di recente ndr.) sembra avere le idee chiare ed essere un uomo deciso, il che è importante".