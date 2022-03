Parma-Cittadella 0-1 | Beretta su rigore, ospiti in vantaggio

Iachini è alle prese con una lista di infortuni bella lunga “E’ un bel quadro, con tanto di cornice“. Così Beppe Iachini ha aperto la conferenza stampa pre-Cittadella. Al Tardini il Parma si gioca molto, forse una delle ultime possibilità di rientrare in maniera convinta in corsa per i playoff. Senza Buffon, con una lista di infortunati ancora lunga, malgrado il recupero di Goran Pandev. “Buffon lo stiamo valutando, è difficile che possa esserci, questa contusione gli ha provocato un edema al polpaccio che ancora c’è e poi bisognerà valutarla – dice il tecnico in conferenza -“.

Toccherà come contro il Pisa a Martin Turk, giovane portiere che avrà l’obbligo di non far rimpiangere il capitano. Davanti a lui il solito assetto difensivo, formato da Delprato, Danilo e Cobbaut, elogiato in conferenza da Iachini dopo l’episodio che lo ha visto protagonista sabato scorso, contro la Reggina. Il belga ha deviato in porta il pallone di Lombardi, provocando l’1-1.

“Ne approfitto per dire che Cobbaut sta crescendo, con tanti impegni ravvicinati può starci la sbavatura, ma il fatto che sia preconvocato con il Belgio fa capire quanto stia crescendo”. A centrocampo pesa il rischio giallo per diversi interpreti: Bernabé e Vazquez, se ammoniti, potrebbero saltare la prossima gara. Sarebbe un bel problema per Iachini che aspetta notizie confortanti dall’infermeria. Con la squalifica di Sohm e gli acciacchi di Brunetta, Beppe potrebbe dare spazio a Juric dall’inizio. Davanti va valutata la situazione di Pandev: “E‘ da verificare tra oggi e domani con lo staff medico – ha detto Iachini in conferenza -“.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-4-1-2): Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabé, Man; Vazquez; Simy, Benedyczak. All: Iachini

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Del Fabbro, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Beretta. All: Gorini