Parma-Cittadella 1-0 | Delprato ci mette lo zampino

Pecchia può cominciare a sorridere. Prima i rientri, poi la pausa che ne favorirà altri. L’infermeria piano piano si svuota, il Parma recupera i suoi calciatori e può preparare l’assalto alle zone alte della classifica. C’è da migliorare i numeri in zona gol, raddrizzare la mira e ‘vincere le partite’ per dirla alla Pecchia.

Che riabbraccia per la partita con il Cittadella Bernabé, Man, Mihaila e Inglese. Per l’attaccante sarebbe pronta una maglia da titolare. Mihaila può essere una carta da sfruttare nella ripresa. Il dubbio riguarda la gestione di Bernabé, che non può avere i 90′ nelle gambe per ovvi motivi e va gestito. Pecchia ha in mente di affidargli la mediana, in coppia con Estevez per spostare Vazquez sulla trequarti e liberare la sua fantasia dietro la punta.

Situazione da valutare. Davanti a Corvi i soliti quattro: Delprato e Oosterwolde sugli esterni, Osorio e Valenti centrali. Bonny sfida Tutino per una maglia da titolare tra i trequartisti dietro l’attaccante.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Juric, Estevez; Bonny, Vazquez, Tutino; Inglese. All: Pecchia.

CITTADELLA (4-3-3): Kastrati; Mattioli, Perticone, Visentin, Donnarumma; Vita, Pavan, Mastrantonio; Antonucci; Beretta, Varela. All: Gorino