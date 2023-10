Parma-Como LE ULTIME | Nodo centrali da sciogliere: chi accanto a Delprato?

Fare la lepre oggi, a questo punto della stagione, può dare vantaggi solo se vinci: da un lato accumuli fieno in cascina in vista dell’inverno, dall’altro scalfisci le convinzioni dei cacciatori che pensano di poterti prendere e invece arrivano sempre con un passo lungo. E questo, se hai continuità nel rendimento, alla lunga può corrodere le speranze e fiaccare la resistenza di chi insegue. Fabio Pecchia ci sta bene nel ruolo di lepre ma sa anche lui che è condannato a vincere. Dopo questa pausa lunga, in cui la squadra ha imparato a convivere con la sconfitta e gestirla (era la prima dopo 16 gare di campionato senza), il Parma deve rispondere sul campo per non tradire le attese e per continuare a vivere da protagonista questo campionato che vede il Club di Krause come la principale accreditata alla vittoria. Per la sfida al Como di Longo, Pecchia deve farsi due calcoli: recupera, intanto, Estevez ed è già tanto. Un ingranaggio prezioso del suo motore, senza il quale il Parma perde di giri e lascia per strada qualcosa in termini di fosforo. Sono a disposizione anche Camara e Charpentier: questa è una notizia dato che l'ultima panchina in campionato per il congolese è datata 1° maggio (Parma-Benevento).

I veri dubbi riguardano la difesa: il pacchetto dei centrali in dotazione deve tenere conto del fatto che Yordan Osorio sia rientrato ieri e non abbia fatto neanche un allenamento con la squadra. Il venezuelano, protagonista in questo tour internazionale con la squadra del suo Paese, ha speso tantissimo contro Brasile e Cile, oltre che per i viaggi interminabili dall'altra parte del mondo. Non è difficile che nella posizione di centrale si possa rivedere Delprato, con accanto uno tra Circati e Balogh. C'è sempre il giovane Amoran che Pecchia ha menzionato in conferenza stampa: "Sta lavorando con noi nella zona dei centrali. Dobbiamo trovare la soluzione giusta". A destra Coulibaly, a sinistra Zagaritis sfida Ansaldi. Davanti Pecchia punta su Benedyczak, il polacco d'oro che ha già all'attivo sei gol (quattro segnati su rigore) in questo campionato e sta vivendo un 2023 fantastico. Il Parma punta forte su di lui per continuare a farsi inseguire. Vuole fare la lepre da qui alla fine.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Zagaritis; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Benedyczak; Bonny. All: Pecchia

COMO (3-4-2-1): Semper; Curto, Barba, Odenthal; Cassandro, Abildgaard, Bellemo, Ioannou; Chajia, Verdi; Cutrone. All: Longo