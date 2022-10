Parma-Como LE ULTIME | Tutino e Benek davanti

Sono 13 le assenze alle quali Fabio Pecchia deve far fronte. La partita contro il Como è stata preceduta da una vigilia nella quale il tecnico ha fatto la conta delle assenze e si è dovuto ingegnare per garantirsi allenamenti all'altezza delle aspettative. Mancano diversi titolari, negli ultimi giorni si sono fermati anche Chichizola, Charpentier, Coulibaly, Inglese e Ansaldi. Sono stati convocati Maliszewski e Sits, oltre a Bouayi-Kiala per rimpolpare un po' le fila di una lista senza diversi big.

Ma è apprezzabile come in questa situazione kafkiana Pecchia sia riuscito a mantenere la sua proverbiale buona dose di ottimismo, per cercare di infondere sicurezza nel gruppo che resta comunque valido per affrontare una gara in attesa dei rientri. Intanto davanti a Corvi, domani per forza di cose dovrebbero giocare ancora Osorio e Valenti, con Delprato a destra e Zagaritis a sinistra.

A centrocampo ritorna Estevez dal 1', con Juric. Davanti è il vero rebus: con Vazquez e Tutino potrebbe esserci Sohm. Lo svizzero ha corsa per garantire presenza sull'esterno e fisico per sbarrare la strada a Fabregas e compagni quando sono senza palla. Bonny potrebbe entrare a gara in corso, Benedyczak farà da perno davanti.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Zagaritis; Juric, Estevez; Sohm, Vazquez, Tutino; Benedyczak. All: Pecchia

COMO (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini, Ioannou; Arrigoni, Baselli, Bellemo; Fabregas; Cerri, Cutrone. All: Migliaccio