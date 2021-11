Parma-Cosenza 1-0 | Juric la sblocca su assist di Inglese

Dal nostro inviato

PARMA - Non saranno al 100%, ma Enzo Maresca non vuole certo rinunciare a nessuno di loro per la sfida cal Cosenza. Schiattarella, Vazquez, Mihaila e Benek sono convocati, ma non per questo sicuri di scendere in campo. Il Parma però, indipendentemente da chi giocherà, ha bisogno di tornare a fare punti, soprattutto per spegnere il fuoco delle polemiche e cercare di rimanere agganciati al treno delle prime della classe. La pausa per le Nazionali ha restituito un po’ di ottimismo al Parma, spinto dai suoi tifosi nella rifinitura.

Che non ha sciolto i dubbi di Enzo, alle prese con delle défaillance, fisiche dei suoi. Schiattarella dovrebbe essere in campo dall’inizio, così come Mihaila, estenso nel 3-5-2. Davanti a Buffon, dovrebbero esserci Danilo e Cobbaut, con Delprato e il romeno larghi nei cinque di mezzo. La coppia d’attacco potrebbe essere composta da Inglese e Tutino, con Man elogiato dal tecnico alla vigilia: "Dennis negli ultimi tempi devo dire che sta lavorando benissimo". Restano i meccanismi da affinare, ma c’è bisogno di gol e di punti, per dare il via all’operazione rimonta.

PROBABILI FORMAZIONI



PARMA (3-5-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Coulibaly; Juric, Brunetta, Vazquez, Mihaila; Tutino, Inglese. All: Maresca

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Anderson, Carraro, Palmiero, Boultam, Situm; Gori, Caso. All: Zaffaroni