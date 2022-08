Parma-Cosenza LE ULTIME | Si ferma Tutino, spazio al trio fantasia dietro a Inglese

"Questa squadra ha bisogno di continuità ed entusiasmo per vincere le partite". Parola di Fabio Pecchia, che si aspetta una sterzata convinta dei suoi. Nella partita con il Cosenza, il tecnico crociato vuole i tre punti e aspetta una risposta dai suoi dopo la bella gara a metà con il Bari e la lotta sull'improponibile campo del Perugia. Per l'entusiasmo sembra non esserci problema, dato che la tifoseria organizzata ha chiamato a raccolta tutti sullo stradone prima della partita per scortare la squadra fino fino all'ingresso monumentale del Tardini. La continuità deve trovarla, invece, l'allenatore che insieme alla squadra sta dando forma alle sue idee. Progressi innegabili, sul piano del gioco soprattutto. Adesso serve fare quello scatto in avanti, serve una vittoria contro la sorpresa del torneo, un Cosenza che in due partite ha totalizzato il massimo dei punti a disposizione e ha segnato tre gol, subendone uno soltanto.

Senza Cobbaut, Osorio e con Tutino fuori dalla lista dei convocati per un problema fisico, Pecchia deve sciogliere ancora qualche riserva e lo farà attraverso la rifinitura mattutina. I dubbi Chichizola-Buffon in porta e il ballottaggio tra Estevez e Juric a centrocampo sembrano destinati a essere sciolti un attimo prima della gara. Per il resto gli uomini dovrebbero essere quelli di sempre. Dietro Roberto Inglese, a caccia del primo gol stagionale, è pronto il trio fantasia con Man, Vazquez e Mihaila.

Dall'altra parte Dionigi pare intenzionato a dare un turno di riposo a Larrivey. Butic primo indiziato a prenderne eventualmente il posto. Brescianini dovrebbe essere nei due di mezzo. Solo panchina per il nuovo arrivato Calò.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Bernabé; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese. All: Pecchia.

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Voca, Brescianini; Brignola, D’Urso, Florenzi; Butic. All: Dionigi.