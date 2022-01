Parma-Crotone LE ULTIME | Dubbio Sohm-Juric, Mihaila fuori, gioca Bonny?

Dal nostro inviato

PARMA - Simy in tribuna, Inglese in panchina con qualche acciacco. Problema ai flessori per l'attaccante di Iachini che lancia Benedyczak e uno tra Mihaila e Man (entrambi nel mirino dell'Atalanta per sostituire Miranchuk verso la Lazio). Sullo sfondo una partita tutta da vincere, quella contro il Crotone che l'anno scorso si impose al Tardini e allo Scida, fu fra le tante squadre a prendere sei punti al Parma nel doppio confronto e gli arrivò anche davanti in classifica. Poco male, entrambe retrocesse ed entrambe ripartite quest'anno con ben altre ambizioni. Quelle del Parma si sono infrante rapidamente, in una gestione non ottimale e in un cambio allenatore che forse non ha risolto tutti i problemi. Iachini riparte però dai numeri, dalla volontà e dal lavoro che rivendica in ogni uscita pubblica. Ne avrà parecchio da fare, in questi giorni, per rimanere agganciato al treno dei grandi.

Al netto di qualche defezione, Iachini ha dato il suo volto al Parma. Davanti a Buffon, ci saranno Delprato, Danilo e Cobbaut, nel segno della continuità. A centrocampo c'è il dubbio Cassata. La tentazione di Beppe sarebbe quella di schierarlo subito, ma - come ha precisato lui stesso in conferenza stampa - viene da un infortunio e sta recuperando, monitorato dallo staff medico. C'è l'acciaccato Schiattarella nella posizione di regista, con il guardiano del fronte, Stanko Juric favorito su Sohm. E Franco Vazquez: nel suo mancino sono riposti i segnali più luminosi di una rinascita che deve ripartire per forza dal Crotone. Davanti ci saranno Benek e Mihaila, in partenza verso Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Schiattarella, Vazquez, Costa; Benedyczak, Bonny. All: Iachini

CROTONE (3-4-3): Contini; Nedelcearu, Canestrelli, Cuomo; Mogos, Esteves, Awua, Schnegg; Maric, Mulattieri, Giannotti. All: Modesto