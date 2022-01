Verso il Crotone: Inglese ko, maledetti flessori

I soliti problemi al flessore frenano Roberto Inglese che resta fuori per la partita contro il Crotone. Iachini lo convoca, proverà fino a domani a contare su di lui. Intanto è arrivato Simy, ma Iachini ha precisato in conferenza stampa di non averlo ancora visto. Il nigeriano non andrà neanche in panchina, il tecnico deve fare ancora i conti con qualche defezione nel reparto offensivo. Non era al meglio per la partita contro il Frosinone, Inglese, aveva avuto un problema muscolare che lo aveva costretto a partire dalla panchina. Dopo la gara persa al Tardini, dove ha giocato una buona mezzora, ha accusato ancora qualche guaio al flessore che lo ha visto rallentare il suo percorso di recupero.

Così come Brunetta, che probabilmente non andrà neanche in panchina. Ma se il reparto avanzato è comunque in abbondanza e presenta diverse soluzioni, il centrocampo soffre un po'. Infatti Iachini starebbe aspettando un centrocampista dal mercato. Sarebbe in arrivo un altro profilo giovane, ma con Cassata in ripresa dall'infortunio (come ha detto Iachini in conferenza stampa) e Schiattarella che non gira ancora al massimo, la coperta è un po' corta. E si resta legati alle invenzioni di Franco Vazquez.

Davanti a Buffon dovrebbero giocare i soliti tre, con Delprato, Danilo e Cobbaut sorretti da Rispoli a destra e Costa a sinitra, in ballottaggio con Coulibaly. Davanti tanti dubbi da risolvere.