Vigilia contro il Crotone, Iachini: "Qui molti giovani che hanno bisogno di tempo"

Come se si fosse sempre più dentro a un equivoco. Vincere subito o costruire? Il Parma deve decidere cosa fare da grande, perché quando Iachini dice che ci sono calciatori di prospettiva, dice il vero. E dice il vero pure quando sostiene che bisogna lavoarci sopra. Per tanto tempo, a livello di tecnica individuale e di movimenti. Ma il tempo per farlo, c'è? E' un po' questo il dilemma, il nodo da sciogliere. I pensieri dell'allenatore si dividono tra Crotone e mercato. Dal un lato sa che quella di domani sarà una gara delicata, che può significare tanto per il suo Parma. Forse una delle ultime occasioni per rimanere dentro il gruppone, dall'altro spera ancora in un colpo di coda della società per qualche altro regalo che allunghi ulteriormente la rosa. "Se ca piteranno occasioni la società farà dell'altro - ha detto il tecnico in conferenza -". Intanto è arrivato anche Simy, "un calciatore che ci dà più possibilità, ma contano anche i ragazzi che sono qua, dobbiamo dargli modo di crescere e migliorare e quindi gli chiediamo allenamenti intensi per insistere sulla loro crescita. Abbiamo giovani veramente interessanti, ma va dato loro il tempo di crescita. Io ho allenato Dybala, Belotti, Icardi, Vlahovic, erano giovani promesse, noi abbiamo giocatori a livello tecnico che hanno margini importanti, questo progetto può portarli a raccogliere più avanti ma serve un lavoro di tattica individuale lungo, nei tempi di gioco con la squadra, nei momenti, serve esperienza per lavorare insieme, essere lucido nei momenti giusti. Il Parma sta facendo un lavoro di valorizzazione, non dimentichiamolo, io vedo giocatori di prospettiva". Pronti o non pronti per vincere subito, che poi è l'obiettivo del Parma? Il punto è proprio questo. A Iachini è stato chiesto di correggere la traiettoria, quella di una barca che stava andando alla deriva. Krause ha fatto investimenti tali da puntare dritto alla Serie A, il direttore dell'area tecnica Ribalta si è spesso sbilanciato indicando la rotta. Beppe sembra frenare le ambizioni, salvo poi aggiungere che "si lavora per farli arrivare il prima possibile, anche per vincere. E' chiaro che un giocatore già fatto necessita di meno lavoro, ma fino a fine carriera non si smette mai di migliorare. Guardate Buffon: è il primo a cercare di capire come migliorare. A maggior ragione ce lo aspettiamo dai ragazzi ma sono già pronti, in Inghilterra a 18 anni giochi in Premier, Platini ci ha messo sei mesi ad adattarsi alla Juventus, serve fargli capire dove sono. In più qua hanno ereditato una retrocessione, una partenza sbagliata, allora diventa più difficile, serve stargli vicino. Noi ci prepariamo per dare il massimo e vincere, abbiamo rivisto i nostri errori contro il Frosinone, abbiamo costruito tanto, tenuto il campo a livello di atteggiamento, la sosta è stata lunga e ripartire è stata dura. L'eccessiva preoccupazione dei ragazzi in campo mi ha preoccupato, è subentrato un po' di timore, per questo a volte alziamo la palla invece che giocarla bene come facciamo durante la settimana. Serve coraggio, personalità, rischiare di più.

Contro il Crotone la formazione resta un rebus. Dopo l'allenamento e i colloqui con lo staff medico, Iachini deciderà chi gioca e chi no. Ad esempio Cassata: "Noi a centrocampo abbiamo giocatori strutturati, di passo, volevamo aggiungere giocatori che avessero dinamicità, fossero più veloci, Cassata è questo tipo di giocatore. Purtroppo viene dall'infortunio, è arrivato da dieci giorni, cresce ogni allenamento ma è sotto le attenzioni del nostro staff che valuterà il momento giusto per lui". Chiosa dedicata a Tutino, un investimento pesante che non sta trovando però spazio e che vive un periodo negativo. Ma che non è fuori dal progetto: "Sbagliate se lo scrivete - dice Iachini -. Con me ha giocato le prime tre, nelle ultime due la crescita di altri ragazzi mi ha portato ad altre scelte. Poi io devo leggere la partita, se la squadra per paura alza la palla invece che giocarla a terra non posso mettere Tutino ma ragazzi che possono darci una seconda soluzione con i centimetri. Tutino lavora bene, è uno degli attaccanti, si gioca in undici e al momento va così, ci sono momenti, magari lui ha accusato le aspettative, ha il peso di non aver segnato ma non è assolutamente fuori dal progetto".