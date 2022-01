Parma, ecco Cassata: "Sono pronto, qui c'è un grande progetto"

Le prime dichiarazioni del nuovo acquisto del Parma Calcio 1913, Francesco Cassata. “Sono felicissimo di essere qui, non vedevo l’ora di raggiungere i miei compagni e sono veramente carico per questa nuova avventura. I primi momenti con la squadra? Tutti i compagni mi hanno accolto bene, ho trovato un gruppo unito e mi ha colpito molto l’organizzazione che c’è in questa società. Siamo pronti tutti quanti per provare a fare qualcosa di davvero importante. Quanta voglia ho di Parma? Ho tanta voglia sia di Parma che di campo, ultimamente mi è mancato un po’ e adesso è arrivato il momento di dimostrare il mio valore. Insieme ai miei compagni e al mister faremo vedere quello che sappiamo fare.

L’infortunio? Arrivo dall’infortunio che mi ha formato molto anche a livello caratteriale. Sono stati momenti difficili, adesso però finalmente sto bene. E mi sono ripreso del tutto. Non vedo l’ora di scendere in campo e far vedere quanto valgo. Il Frosinone? Conosco molte persone di Frosinone, conosco anche Grosso perché l’ho avuto nella Primavera della Juventus e so come lavora. Sarà una partita dura e tosta, ma credo che ci faremo trovare pronti.

Mai come quest’anno tante squadre che lottano per il vertice? È un campionato molto equilibrato. Ci sono tante squadre che possono ambire alla Serie A, noi ci dobbiamo far trovare pronti già da venerdì.

I l Parma ha voglia di risalire? Già da venerdì avremo la possibilità di mettere un grosso tassello per il nostro campionato e ci dovremo far trovare pronti perché sarà dura. E, partita dopo partita, dovremo far vedere quello che sappiamo fare ”.