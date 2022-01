Parma-Frosinone LE ULTIME | Esordio per Cassata e Costa, Iachini ci pensa

Dal nostro inviatoPARMA - Il Parma torna a sentire atmosfera di casa. Non c’è di certo il pienone, le ultime decisioni relative alla capienza negli stadi hanno limitato ulteriormente gli accessi, il tifo organizzato ha deciso di rimanere fuori, per protesta. Iachini in conferenza stampa ha già sottolineato quanto pesante possa essere quest’assenza, ma spera di contro che i suoi possano soddisfare le sue richieste. C’è curiosità intorno al nuovo campionato, perché di fatti è un nuovo campionato, intrapreso dal Parma. La linea dura di Beppe, fondata sul lavoro e sul pragmatismo, aveva pagato ad Alessandria, poi il covid e lo stop forzato hanno in un certo senso smorzato l’entusiasmo che però Iachini non ha mai perso e ha trasferito ai calciatori in questo mese di preparazione.

Il mercato non ha portato granché, nonostante l’allenatore avesse esplicitamente detto che ci sarebbe stato bisogno di ritocchi, più o meno in ogni reparto del campo. Pazienza, c’è tempo, intanto sono arrivati Costa e Cassata, entrambi a disposizione di Iachini e pronti per cominciare subito a giocare. C’è possibilità di vederli subito in prima linea, assieme a Vazquez chiamato a trainare un gruppo che deve rincorrere. Niente di impossibile, Iachini è specialista in rimonte e sa che con qualche accorgimento può dire la sua anche in questa situazione.

Davanti c’è un ballottaggio. Inglese, che ha preso una botta nei giorni scorsi, dovrebbe partite titolare. Al suo fianco uno tra Tutino e Benedyczak, con Mihaila appena recuperato e forse più pronto a sprintare nell’ultima mezzora. Davanti ci sarà un avversario che viene da un grande risultato, ma che deve fare a meno di un paio di pedine fondamentali. A Grosso mancano Zampano e Cotali, due titolatissimi, oltre al giustiziere del Parma all’andata Charpentier, Brighenti, Rohden e Gori. C’è Casasola a destra, con Barisic a sinistra. Il Parma ha un solo risultato a disposizione: la vittoria per assottigliare la distanza e colmare il gap con le prime della classe. Il tempo c’è.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Vazquez, Schiattarella, Cassata, Costa; Inglese, Tutino. All: Iachini.

FROSINONE (4-4-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Barisic; Boloca, Ricci, Garritano; Canotto, Ciano, Zerbin. All: Grosso.