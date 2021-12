Parma in ritiro, l'ha chiesto la squadra

Le parole di Danilo in conferenza stampa hanno avuto un'eco profonda. Il brasiliano, assieme a gente come Buffon, Vazquez e Schiattarella, è considerato uno dei leader del gruppo, non a caso da come ha parlato dopo la sconfitta di ieri sera lo si era inteso bene. Dopo la partita persa contro il Brescia, il gruppo ha chiesto e ottenuto di andare in ritiro con un giorno di anticipo, per cercare di ritrovare serenità e compattezza. Una presa di coscienza in un momento non positivo per i crociati, fermi al 14esimo posto e impantanati in paure e timori che nessuno si aspettava a inizio stagione.

Con il cambio di guida tecnica non si potevano certo pretendere sterzate decise in così poco tempo. Di fatto Iachini non ha avuto neanche modo di incidere sulla testa dei ragazzi, frastornati e confusi. Restano i limiti di un assemblaggio quasi approssimativo della squadra che, in queste prime quindici giornate, ha prodotto pochissimo di buono. E lo sanno anche i calciatori stessi, il cui pensiero è riassumibile nelle parole di Danilo: "Non possiamo venire sempre a giocare in casa, prendiamo gli insulti dei tifosi, poi andiamo a casa e va tutto bene. Non va tutto bene. Che possiamo fare? Esonerare un altro allenatore? Non va bene così, siamo noi che andiamo in campo".

Contro il Brescia, la squadra ha pagato dazio. Con un giorno e mezzo in meno di riposo rispetto alla banda Inzaghi, il Parma si è sciolto troppo presto evidenziando otlre modo le diverse problematiche. Si va ad Ascoli anche per cercare di avere più tempo a disposizione per preparare la gara, essendo un viaggio abbastanza lungo da affrontare in pullman, la squadra ha espresso questo desiderio concessogli dalla società. La partenza è fissata quindi per venerdì, nel primo pomeriggio. Anche così bisognerà provare a ripartire, a impostare la rincorsa cercando di ridurre un gap che - al momento - è assai visibile con le prime della classe.