Tegola Mihaila, esce in stampelle: i tempi di recupero

Sembra più grave del previsto l'infortunio occorso a Valentin Mihaila. Il romeno, che all'11' della partita contro la Ternana ha sentito tirare i muscoli, ha sostenuto le visite mediche nella giornata di lunedì. In attesa di comunicazioni ufficiali, per il recupero di Valentin potrebbero volerci un paio di mesi per via di un problema muscolare che lo costringe a girare in stampelle, come si può vedere dalle sue InstaStory. Mihaila, che in 5 presenze aveva già messo a segno 2 gol firmato 3 assist per i compagni, è costretto a fermarsi nel suo momento migliore, eguagliando il numero dei gol segnati l'anno scorso in 13 partite con il Parma (prima di passare in prestito all'Atalanta). Il suo personale record è di 3 gol in 16 partite ma al primo anno di Serie A, quando aveva messo insieme anche due assist in 687'. Pecchia spera in un recupero più celere.



Un frame recuperato dalla InstaStory di Valentin Mihaila - foto Instagram