Parma-Lecce 0-0 LE PAGELLE | Bene i giovani, Pandev e Simy spenti

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Lecce 0-0

Turk 6,5 - Si fida più dei pugni che della presa sulle palle alte. Scelta giusta. Rimedia con un doppio intervento su Strefezza a una sua uscita alta maldestra. La sua partita comincia all’85. Un minuto dopo si supera su Di Mariano.

Delprato 6,5 - Solita applicazione e cura dei dettagli. Quando Danilo viene preso in mezzo lui in diagonale segue Coda e non ha mai paura di fronteggiare Rodriguez nell’uno contro uno. Chiude in crescendo.

Danilo 6,5 - Il duello con Coda comincia in silenzio, ma lo vince: impeccabile sulle palle alte, non rischia quasi mai. Si prende un giallo per aver abbattuto Bjorkengren, poi esce perché non al meglio.

52’ Circati 6,5 - Una prova piena di personalità, carattere e coraggio. Quello di accettare senza problemi il duello corpo a corpo con Coda. Che doma senza apprensione, annullando Va sempre a saltare in occasione degli angoli.

Cobbaut 6 - Si sgancia senza paura, accompagna l’azione e va anche al cross. In difesa deve combattere con Man per arginare Strefezza.

Rispoli 6,5 - Accompagna l’azione davanti in maniera costante, attento dietro, concede poco agli avversari.

79’ Correia sv - Stavolta dà pochissimo.

Bernabé 6 - Un buon intervento su Rodriguez, vale come un gol. Prezioso soprattutto quando sporca l’azione. Sempre pulito, la sua forza è la semplicità.

79’ Juric sv - Come Correia, non lascia il segno.

Sohm 6 - Supporta Bernabé, sorveglia la zona. Si avventura in qualche coast to coast ma va meglio quando fa da diga.

Man 6 - Attento, manca nell’ultimo passaggio ma è sempre presente in fase difensiva. Gli sta piacendo partire da lontano, ma stavolta arriva poco dalle parti di Plizzari.

Vazquez 5,5 - Parte lento ma rimane sempre in partita. Un paio di fiammate non trasformate in gol dai compagni. Non è al top per la botta al costato rimediata nell’ultima partita.

Tutino 6 - Si lamenta un paio di volte perché ritiene di essere stato toccato duro dai difensori del Lecce. Si sbatte parecchio, come al solito generoso, dà tutto quello che ha.

56’ Pandev 5 - La prima palla che tocca è un ricamo. Poi viene quasi sempre sovrastato dagli avversari, non regge il ritmo.

Benedyczak 5 - Niente di che, corre e crea un paio di occasioni, una la sciupa prima di lasciare il campo. Esce dando l’impressione che poteva fare di più.

56’ Simy 5 - Poca roba anche lui, se l’attacco non punge è anche un po’ perché lui non si è mai acceso. Pochi palloni da giocare, qualcuno lo perde, qualche altro non lo difende.

Carillo 6 - La squadra è bella corta, a parte l’inizio un po’ titubante, non rischia nulla se non in qualche frangente. La squadra costruisce, ma non finalizza. Le occasioni le crea pure, ma manca la stoccata che oggi meritava di trovare per quanto fatto.